Москва4 июнВести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сможет принять участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поскольку находится на больничном. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Набиуллина не будет участвовать в макросессии на ПМЭФ по "объективным причинам".
Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФуточнили в пресс-службе ЦБ
Глава регулятора пропала из списков участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" 3 июня. Она также не выступит на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?".
Мероприятие проводят замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Макаров выступает куратором сессии.