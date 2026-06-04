ЦБ РФ: Набиуллина не примет участия в ПМЭФ в связи с больничным

Главы ЦБ Набиуллиной не будет на ПМЭФ из-за больничного ЦБ РФ: Набиуллина не примет участия в ПМЭФ в связи с больничным

Москва4 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сможет принять участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поскольку находится на больничном. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Набиуллина не будет участвовать в макросессии на ПМЭФ по "объективным причинам".

Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ уточнили в пресс-службе ЦБ

Глава регулятора пропала из списков участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" 3 июня. Она также не выступит на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?".

Мероприятие проводят замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Макаров выступает куратором сессии.