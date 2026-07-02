Глава ЦБ призналась, что не отвечает на звонки с незнакомых номеров

Набиуллина объяснила, почему не отвечает на звонки с незнакомых номеров Глава ЦБ призналась, что не отвечает на звонки с незнакомых номеров

Москва2 июл Вести.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

Набиуллина заявила,что последний раз мошенники звонили ей давно.

Но я после этого ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров … И вам советую сказала Набиуллина

Она добавила, что раньше в случае подозрительных звонков сразу прекращала разговор.

Я, естественно, кладу трубку. Сейчас я просто не беру [звонок] с таких номеров уточнила глава ЦБ

Ранее глава ЦБ заявила, что в курсе рубля есть определенные колебания, но он отражает нашу экономическую реальность.