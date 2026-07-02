Москва2 июл Вести.В настоящее время банки активно проводят антимошеннические процедуры и отражают более 99 атак. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, одна из самых эффективных мер по борьбе с мошенниками – это выстраивание антифрод-процедур.

И банки очень активно этим занимаются, и они отражают больше 99% атак. То есть объемы мошенничества были бы гораздо выше, судя по объему атак, которые есть, если бы не было этих антифрод-процедур … они совершенствуются. И мы видели относительно слабое звено в том, что не вся цепочка защиты выстроена. Потому что первым делом мошеннику нужно добраться до человека. И главный способ, через который он добирается – это звонки. Когда человек попадает под влияние мошенника, и потом уже происходят банковские операции сказала глава ЦБ

Также она добавила, что необходимо выстраивать систему защиты от мошенников на каждом этапе.

И вот сейчас принят закон, который предусматривает, что аналогично банкам, которые создают антимошеннические процедуры, такие же процедуры будут на стороне операторов связи. То есть они будут либо разрывать связь с мошенником по определенным признакам, либо предупреждать банки о том, что этому человеку, возможно, звонит мошенник, и тогда банк должен будет принимать решение. Но если операторы связи не выполнили процедуры необходимые, то они должны будут возмещать деньги потерпевшим, как сейчас происходит и с банками. Мы надеемся, что эти меры, которые вот сейчас в законодательстве предпринимаются, они позволят создать более действенную защиту наших граждан от мошенников отметила глава ЦБ

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит потенциал использования цифрового рубля в бизнесе.