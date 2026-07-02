Набиуллина: россияне сами решат, использовать им цифровой рубль или нет

Набиуллина развеяла "страшилки" о цифровом рубле Набиуллина: россияне сами решат, использовать им цифровой рубль или нет

Москва2 июл Вести.Относительно темы цифрового рубля существует очень много мифов и страшилок. Такая настороженность появляется всегда, когда в сфере финансов возникает что-то новое, рассказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По словам главы Банка России, такие же мифы возникали при введении карты "Мир" и Системы быстрых платежей. Набиуллина заверила, что у россиян будет выбор – пользоваться или нет цифровым рублем.

Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль объяснила глава ЦБ РФ

Ранее Набиуллина сообщила, что в России все готово к внедрению широкого использования цифрового рубля с 1 сентября.