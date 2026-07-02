Москва2 июл Вести.У цифрового рубля есть потенциал в международных платежах. Банк России ведет переговоры на данную тему с партнерами. Об этом председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По словам главы регулятора, Центробанк будет развивать функционал цифрового рубля вместе с банками, чтобы он был интересен и полезен для людей и бизнеса.

Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать. Многие центральные банки многих очень стран собираются вводить, и некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков, поэтому мы здесь не уникальны ни коим образом заявила Набиуллина

Ранее глава ЦБ заявила, что в России все готово к внедрению широкого использования цифрового рубля с 1 сентября.