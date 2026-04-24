Цифровой рубль не заменит наличные, заявили в ЦБ Набиуллина: цифровой рубль не уберет из оборота наличные средства

Москва24 апр Вести.Наличные деньги никуда не исчезнут и продолжат использоваться даже после полноценного внедрения цифрового рубля. Об этом на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что ЦБ видит повышенный спрос на наличные средства. Однако, по ее словам, в целом доля наличных остается на минимуме.

Наличные никуда не уходят и останутся. Ну и цифровой рубль также очень постепенно будет входить в наш обиход сказала она

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не собирается форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Как отметила Набиуллина, цель регулятора — сделать новую форму российской валюты удобной, чтобы граждане выбирали ее самостоятельно.

Набиуллина также указала, что вокруг цифрового рубля существует множество мифов. Однако на самом деле с точки зрения прозрачности платежных операций и безопасности цифровой рубль не имеет отличий от безналичной формы оплаты.

Банк России с августа 2023 проводит пилотный эксперимент с цифровыми рублями. Планируется, что банки и торговые компании смогут предоставить клиентами возможность совершать операции с новой валютой уже с сентября текущего года. Прогнозируется, что цифровой рубль станет привычной формой оплаты в течение 5-7 лет.