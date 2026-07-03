Доцент Щербаченко: цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги

Эксперт рассказал, как цифровой рубль будет существовать с другими видами валюты Доцент Щербаченко: цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги

Москва3 июл Вести.Цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги, а станет еще одной формой расчетов. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, граждане смогут самостоятельно выбирать, какой формой рубля пользоваться.

Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать – наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком. Электронная валюта не заменит уже существующие формы оплаты объяснил Щербаченко

Эксперт отметил, что цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России, а доступ к ним предоставят банки через свои мобильные приложения.

Специалист также добавил, что с 1 сентября возможность проводить операции с цифровыми рублями дадут крупнейшие банки и торговые компании.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ видит потенциал в использовании цифрового рубля в бизнесе. По ее словам, он нуждается в функционале новой формы валюты.