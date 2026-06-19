В Гознаке рассказали, как цифровой рубль изменит использование наличных В Гознаке ожидают перераспределения безнала и наличных из-за цифрового рубля

Москва19 июн Вести.Введение цифрового рубля приведет к изменению структуры денежных расчетов и перераспределению использования наличных и безналичных средств. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, не является их прямым конкурентом.

С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных считает Трачук

Он добавил, что сегодня сложно оценить, как запуск новой формы валюты повлияет, в частности, на объемы выпуска банкнот.

При этом Гознак видит перспективы использования платформы цифрового рубля для внедрения смарт-контрактов в государственные информационные системы, а также для создания точки подключения к платформе по модели "инфраструктура как сервис".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, в чем заключаются преимущества использования цифрового рубля. По его словам, валюта в чем-то схожа с безналичной.