"Ведомости": цифровой рубль может приносить экономике РФ 423 млрд в год

Экономисты рассказали, какую прибыль экономике РФ может приносить цифровой рубль "Ведомости": цифровой рубль может приносить экономике РФ 423 млрд в год

Москва13 июл Вести.Цифровой рубль может приносить экономике России 423 млрд рублей в год.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на расчеты экономистов Центрального университета.

Издание указывает, что оценка учитывает полный потенциал инструмента в случае широкого внедрения и появления новых продуктов на основе его инфраструктуры. При этом цифровому рублю необходимо стать частью более сложного процесса – управления денежными потоками, исполнения сделки или международных расчетов.

Значительную часть потенциальной выгоды способен получить реальный сектор экономики (до 348 млрд рублей) за счет снижения затрат на платежи и переводы, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сложных сделок и проведения трансграничных операций сказано в публикации

По оценкам авторов исследования, внедрение продуктов и сервисов на базе цифрового рубля может принести банковскому сектору до 75 млрд рублей ежегодно.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги, а станет еще одной формой расчетов.

Кроме того, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что у цифрового рубля есть потенциал в международных платежах. По ее словам, Банк России ведет переговоры на данную тему с партнерами.