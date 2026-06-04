В Минфине напомнили о преимуществах использования цифрового рубля Силуанов: мы запускаем использование цифрового рубля в бюджетном процессе

Москва4 июн Вести.Цифровой рубль по своим свойствам схож с безналичной валютой с одним лишь уточнением, что его владельцы будут взаимодействовать не с коммерческими банками, а с Центральным банком РФ. О преимуществах цифрового рубля напомнил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

При этом коммерческие банки могут выступать в роли операторов, конвертируя наличные и безналичные рубли в цифровые, отметил министр.

Во всяком случае, корреспондентский счет у каждого владельца цифрового рубля будет находиться в Банке России. Операция с цифровым рублем абсолютно бесплатная для пользователей цифрового рубля, надежная, быстрая. И в этом его преимущество сказал он

Также Силуанов напомнил о договоренности Минфина с Центробанком, что в этом году коммерческие банки сделают доступным использование цифрового рубля для своих пользователей в личных кабинетах. Кроме того, по его словам, запускается применение цифровой валюты в бюджетном процессе.