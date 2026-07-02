Москва2 июлВести.Кошельки с цифровым рублем могут быть размещены не только на балансе Центробанка, но и у коммерческих банков. Соответствующие пилотные проекты уже прорабатываются регулятором. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
О развитии цифрого рубля она рассказала журналистам на полях Финансового конгресса Центробанка.
Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банкапояснила Набиуллина
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил, что основное преимущество операций с цифровым рублем заключается в надежности и быстроте.