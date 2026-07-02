Москва2 июл Вести.Центральный Банк видит потенциал использования цифрового рубля в бизнесе. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, платежи граждан уже достаточно оцифрованные.

Мы … видим больше потенциала использования цифрового рубля в бизнесах … Бизнесу для управления своими финансами, в том числе автоматизация контроля в бюджетной сфере, например, целевое расходование средств на строительство, там гораздо больше потенциала с использованием так называемых смарт-контрактов, автоматического исполнения платежей. И мы будем развивать функционал цифрового рубля вместе с банками, чтобы он действительно был интересен, полезен для людей и для бизнеса сказала глава ЦБ

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время у россиян есть возможности для выгодного сбережения.