Набиуллина: у россиян есть возможности для выгодного сбережения

Набиуллина заявила, что у россиян есть возможности для выгодного сбережения Набиуллина: у россиян есть возможности для выгодного сбережения

Москва2 июл Вести.В настоящее время у россиян есть возможности для выгодного сбережения. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, сейчас ставки по депозитам снижаются, но остаются привлекательными для людей.

Они еще достаточно высокие. И мы видим, что люди сберегают, но и они сберегают, кстати, не только в виде банковских вкладов. Мы видим интерес к инструментам рынка, покупают облигации. Поэтому такая диверсификация, что называется на нашем языке, диверсификация вложений граждан. Возможности для сбережения, выгодного сбережения, конечно, есть сейчас сказала глава ЦБ

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по рыночной ипотеке в России начнут снижаться, когда инфляция снова станет невысокой.