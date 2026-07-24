Набиуллина заявила, что рыночная ипотека стала более доступной Набиуллина: рыночная ипотека после снижения ставки стала более доступной

Москва24 июл Вести.Ставки по рыночной ипотеке снижаются , а стремление правительства сделать льготы более адресными способствуют росту рыночной ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объемам выдачи рыночной ипотеки. И, кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными, они также способствуют тому, что рыночная ипотека становится более доступной сказала

Набиуллина также сообщила, что российские банки смогли адаптироваться к санкциям. По ее словам, больших проблем в связи с европейскими ограничениями нет, а у банковского сектора есть значительный запас прочности и капитала.