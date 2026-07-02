Москва2 июл Вести.Слишком большой объем выдачи льготной ипотеки негативно сказывается на уровне рыночных ставок. Об этом председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, для экономики важны сбалансированные темпы роста, в том числе и по части кредитования.

Мы же говорим … о доступности жилья. Даже если у вас будут очень низкие ставки, но стоимость квартиры будет расти, квадратных метров, это будет означать снижение доступности. Поэтому, когда кредиты растут сбалансированно, то … цены будут на жилье расти более умеренными темпами, значит, оно будет более доступно объяснила глава ЦБ РФ

Ранее Набиуллина рассказала, когда рыночная ипотека для россиян станет доступнее.