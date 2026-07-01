Глава ЦБ озвучила основной ограничитель для российской экономики Набиуллина назвала напряженность на рынке труда ограничителем для экономики РФ

Москва1 июл Вести.Напряженность на рынке труда в настоящий момент является ограничителем для российской экономики. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России​​​.

При этом, по ее словам, такая ситуация предоставляет в том числе различные возможности.

Основным ограничителем [для экономики России] является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы сказала Набиуллина

Глава финансового регулятора также отметила, что сейчас в России наблюдается огромный разрыв производительности труда. Набиуллина уточнила, что существуют эффективные предприятия, демонстрирующие хорошую производительность, но одновременно с этим есть долго живущие предприятия, которые "стягивают на себя ресурсы с меньшей отдачей".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности в России нет. По его словам, макроэкономическая стабильность РФ абсолютно обеспечена, и не вызывает ни у кого сомнений.