Москва2 июлВести.Российский фондовый рынок в настоящий момент переживает сложности, но экстренного вмешательства в ситуацию не требуется. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса Банка России.
По словам главы регулятора, на это влияют как геополитическая ситуация, так и внутренние проблемы, в том числе ожидания по ключевой ставке.
Действительно, рынок переживает сейчас сложности... Мы здесь не видим каких-то проблем, которые требуют от нас экстренного вмешательства. Тех механизмов, которые есть для того, чтобы снижать краткосрочную волатильность, достаточносказала Набиуллина
Она также не согласилась с формулировкой о том, российский фондовый рынок "лежит в руинах".
Ранее стало известно, что фондовый рынок РФ продемонстрировал резкое падение. Так, индекс Мосбиржи впервые за более чем три года опустился ниже отметки в 2300 пунктов.