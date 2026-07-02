Набиуллина: фондовый рынок РФ переживает сложности, но вмешательство не нужно

Глава ЦБ высказалась о состоянии российского фондового рынка Набиуллина: фондовый рынок РФ переживает сложности, но вмешательство не нужно

Москва2 июл Вести.Российский фондовый рынок в настоящий момент переживает сложности, но экстренного вмешательства в ситуацию не требуется. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина​​​ на полях Финансового конгресса Банка России.

По словам главы регулятора, на это влияют как геополитическая ситуация, так и внутренние проблемы, в том числе ожидания по ключевой ставке.

Действительно, рынок переживает сейчас сложности... Мы здесь не видим каких-то проблем, которые требуют от нас экстренного вмешательства. Тех механизмов, которые есть для того, чтобы снижать краткосрочную волатильность, достаточно сказала Набиуллина

Она также не согласилась с формулировкой о том, российский фондовый рынок "лежит в руинах".

Ранее стало известно, что фондовый рынок РФ продемонстрировал резкое падение. Так, индекс Мосбиржи впервые за более чем три года опустился ниже отметки в 2300 пунктов.