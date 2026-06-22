Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов впервые с марта 2023 года

Индекс Мосбиржи впервые за три года упал ниже 2300 пунктов Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов впервые с марта 2023 года

Москва22 июн Вести.Российский фондовый рынок продемонстрировал резкое падение в ходе вечерних торгов. Индекс Мосбиржи, отражающий динамику рублевых цен на акции ведущих отечественных эмитентов, впервые за более чем три года опустился ниже отметки в 2300 пунктов.

Согласно данным торговой площадки, к 21:12 по московскому времени индикатор снижался на 4,93%, достигнув значения 2301,12 пункта. Несколькими минутами ранее падение было еще более глубоким — индекс проседал до отметки 2298,85 пункта. Это минимальный уровень с марта 2023 года.

В конце мая индекс Мосбиржи пробил рубеж 2600 пунктов в отсутствие позитивных драйверов. Тогда отмечалось, что это произошло на фоне снижения нефти после заявлений американского лидера Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном.