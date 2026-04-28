Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 января Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 15 января

Москва28 апр Вести.Во вторник, 28 апреля, стало известно о падении индекса Московской биржи в ходе основной торговой сессии ниже 2 700 пунктов впервые с 15 января текущего года. Об этом следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 16:53 по московскому времени, индекс снижался на 1,24% - до 2 698,42 пункта, пишет ТАСС.

К 16:58 падение индекса ускорилось, он стал находиться на уровне 2 696,82 пункта, то есть упал на 1,3%.

В свою очередь индекс РТС также снижался на 1,3%, падая до 1 135,65 пункта.

В декабре прошлого года индекс Мосбиржи снизился на 1,1% после слов российского президента Владимира Путина о готовности России к войне в случае угрозы со стороны Европы.