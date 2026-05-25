Москва25 мая Вести.Индекс Мосбиржи к вечеру 25 мая упал и пробил рубеж 2600 пунктов в отсутствие позитивных драйверов. Как отмечает "Интерфакс", это произошло на фоне снижения нефти после заявлений американского лидера Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном.

По состоянию на 16:50 по московскому времени, индекс Мосбиржи составил 2598,89 пункта (-1%) – данный показатель является минимумом с 8 мая.

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы на минорной ноте, растеряв весь утренний оптимизм отметил аналитик Егор Зиновьев на портале "Финансы Mail"

В материале сказано, что сектор долговых бумаг также попал под давление: индикатор рынка государственных облигаций RGBI опустился на 0,09%, замерев у отметки 119,23 пункта.

Аналитик проанализировал и ситуацию с черным золотом. По его данным, к моменту завершения основных торгов фьючерсы на нефть североморского сорта Brent держались в районе 104,13 доллара за бочку.