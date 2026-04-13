Золото дешевеет на 2% после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Москва13 апр Вести.Золото дешевеет почти на 2% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.

В частности, стоимость июньского фьючерса на золото упала на нью-йоркской бирже Comex на $96,3 (- 1,94%) до $4690,1 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро подешевел на 3,57% до $73,748 за унцию.

Трамп заявил 12 апреля, что США введут блокаду всех морских портов Ирана, а ВМС США начнут перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) обещает начать блокаду в 17.00 13 апреля.