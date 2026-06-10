Цена на золото опустилась ниже 4250 долларов за унцию впервые с 23 марта

Цена золота на бирже впервые с марта опустилась ниже 4,25 тысячи долларов Цена на золото опустилась ниже 4250 долларов за унцию впервые с 23 марта

Москва10 июн Вести.Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на нью-йоркской бирже Comex впервые с 23 марта опустилась ниже уровня 4250 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 02.23 мск стоимость драгметалла снизилась на 2,66% и достигла отметки 4 247,2 доллара за унцию. Через 5 минут темпы снижения немного замедлились, и цена фьючерса составила 4 247,7 доллара (-2,65%).

К 02.33 мск биржевая стоимость золота опустилась на 36,56 доллара по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов, достигнув 4249,84 доллара за тройскую унцию — минимального значения с середины марта текущего года.

Стоимость драгметалла демонстрирует снижение на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 10 июня США стали вновь наносить удары по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом Apache, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником. Основными целями атаки стали иранские системы ПВО и радиолокационные установки.