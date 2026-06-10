Аналитик Проценко: стоимость золота может упасть до 4 тыс. долларов за унцию

Аналитик Проценко предположила, что цена золота может опуститься до $4 тыс Аналитик Проценко: стоимость золота может упасть до 4 тыс. долларов за унцию

Москва10 июн Вести.Цена золота может опуститься до 4 тысяч долларов за унцию при продолжении блокады Ормузского пролива, так как держатели золота нуждаются в деньгах и будут распродавать запасы, считает генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.

Аналитик отметила, что со времен исторического максимума в 5 597 долларов за унцию золото подешевело на 24,9%, снизившись до отметки в 4,2 тыс. долларов. Этому поспособствовали снижение геополитической напряженности, ожидания повышения ставки ФРС США и закрытие Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке.

По ее словам, которые приводит RT, крупные государственные держатели золота вынуждены его продавать для поддержания сбалансированных бюджетов.

Страны региона по-прежнему испытывают бюджетный стресс. Поэтому вопрос о падении до $4 тыс. вполне реален сказала Проценко

Ранее Европейский Центробанк сообщал, что в 2025 году золото стало главным активом в резервах мировых ЦБ, обогнав евро и US Treasuries.

В среду цена золота на нью-йоркской бирже Comex впервые с 23 марта опустилась ниже 4,25 тысячи долларов.