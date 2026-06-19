Москва19 июн Вести.В течение последней недели глобальные цены на нефть начали снижаться, в связи с чем на валютном рынке может сложиться ситуация, когда Минфин РФ будет наращивать объемы покупки валюты, а приток экспортной выручки будет сокращаться. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала главный экономист Альфа‑Банка Наталия Орлова.

На мой взгляд, это должно рубль постепенно вывести в диапазон 75-80 рублей к доллару. Но, конечно, сейчас говорить, когда точно это произойдет, достаточно сложно. Я пока ориентируюсь на то, что это произойдет во второй половине июля – августе сказала она

Однако, по ее словам, этот прогноз чувствителен к динамике глобальных цен на нефть и ситуации с блокировкой Ормузского пролива.

Если мы увидим, что не удается достичь договоренности, которая разблокирует Ормузский пролив, то, конечно, опять может быть какой-то виток мировых цен на нефть на повышение, и тогда, собственно, выход рубля на такие более равновесные значения опять будет откладываться уточнила эксперт

Ранее Центральный банк РФ дал прогноз, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что дезинфляционный эффект от укрепления рубля будет нивелирован. В Банке России подчеркнули, что укрепление национальной валюты на фоне высоких цен на экспортные товары сдерживающе повлияло на динамику цен.