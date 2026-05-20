Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в перспективе снизит влияние на рубль Аналитик Пырьева: жесткая ДКП со временем снизит свое влияние на рубль

Москва20 мая Вести.Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ выступает фактором в пользу более крепкого рубля, однако в перспективе этот фактор будет постепенно ослабевать. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дала руководитель аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Жесткая денежно-кредитная политика также выступает фактором в пользу более крепкого рубля. На текущий момент ставки остаются достаточно высокими, поэтому, в общем-то, привлекательность рублевых активов остается достаточно интересной в глазах инвесторов. На этом фоне, соответственно, спрос на валюту остается сдержанным, спрос как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. И в общем-то тоже выступает фактором за. Но тем не менее в перспективе, а мы понимаем, что на текущий момент мы находимся так или иначе в цикле снижения ставок, этот фактор будет постепенно ослабевать рассказала Пырьева

Ранее сообщалось, что продолжающееся укрепление рубля по отношению к доллару заключается в повышенных ценах на сырьевых рынках.