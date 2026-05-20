Экономист объяснил, почему рубль стал самой успешной валютой в мире Экономист Мелащенко: причина крепкого рубля в сохранении повышенных цен на сырье

Москва20 мая Вести.Основная причина в продолжающемся укреплении рубля по отношению к доллару заключается в благоприятных повышенных ценах на сырьевых рынках. Об этом главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко заявил в интервью ИС "Вести".

Еще одной причиной эксперт назвал жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка РФ.

Основная причина – это благоприятная конъюнктура ценовая на сырьевых рынках. Мы видим, что с некоторым лагом тот объем дополнительного экспорта, который мы видели в марте и увидели в апреле, экспортная выручка от данных поставок, она наконец приходит на валютный рынок, и мы видим, что растет предложение иностранной валюты. С другой стороны, это не компенсируется покупками со стороны Банка России, который в этот месяц осуществляет почти нулевые операции. И мы видим, что какого-то спроса со стороны оттока капитала, со стороны импорта достаточных для того, чтобы компенсировать рост экспорта, пока не наблюдается объяснил Мелащенко

Ранее западные СМИ сообщали, что с начала апреля российский рубль укрепился относительно доллара примерно на 12% и показал лучший результат по этому показателю среди остальных валют.