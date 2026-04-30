Рубль вошел в число валют, укрепившихся на фоне конфликта на Ближнем Востоке Fitch: рубль заметно укрепился на фоне конфликта США и Ирана

Москва30 апр Вести.Российский рубль стал одной из валют, чей курс по отношению к доллару заметно укрепился на фоне ближневосточного конфликта, сообщают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

По их данным, в период с 27 февраля по 24 апреля "наибольшее ослабление по отношению к доллару показали валюты Южной Африки (3,8%), Индии (3,3%), Индонезии (2,7%) и Южной Кореи (2,6%)​​​". В то же время бразильский реал и российский рубль "заметно укрепились".

Аналитики связывают движение мировых валютных курсов за последнее время с различной степенью зависимости экономик государств от резкого роста цен на нефть, вызванного перекрытием Ормузского пролива.

Агентство пишет, что страны, которые менее подвержены последствиям войны США и Израиля с Ираном по большей части продемонстрировали меньшее ослабление своих валют по отношению к доллару (если оценивать показатели по объему чистого импорта нефти и нефтепродуктов в доле ВВП).

Эксперты отмечают, что доллар, вероятно, останется стабильным по отношению к евро и юаню, а "часть валютных движений последних недель, вызванных конфликтом, будет отыграна назад".

Ожидается значительное укрепление южнокорейской воны, тогда как бразильский реал, российский рубль и мексиканское песо снизятся прогнозирует Fitch

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что курс рубля существенно не ослабнет, хотя подобный сценарий был бы выгоден российской экономике.