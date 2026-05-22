Эксперты рассказали, что станет с рублем в ближайшем будущем Эксперты дали новый прогноз по курсу рубля после мая

Москва22 мая Вести.Рубль укрепился до максимальных значений за последние три года. Курс российской валюты вернулся к значениям 2023 года. Это стало реакцией рынка на конфликт США и Израиля с Ираном и перекрытие Ормузского пролива. Но уже в июле ситуация может измениться.

Высказать аргументы за и против крепкого рубля предложили экспертам в РБК.

Станет ли май последним месяцем ультракрепкого рубля задали вопрос экспертам в издании

Но сегодня само понятие "ультракрепкого рубля" эволюционирует, отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Он напомнил, что еще в начале курс рубля крепче 90,3 рубля за доллар многие аналитики считали ультракрепким. Сейчас прогнозы по среднему курсу рубля за 2026 год дошли до отметки 81,2 рубля. Аналитики расходятся в оценке того, достигнута ли точка предельного укрепления нацвалюты.

Курс доллара кратковременно может приблизиться к отметке 70 рублей считает аналитик "Финама" Александр Потавин

Высокие цены на нефть называет основным фактором поддержки рубля главный экономист "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. Приток валюты со стороны экспортеров обеспечивает укрепление рубля, соглашается с ним главный экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко. Ежедневно в мае Банк России покупает валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Экспортеры, продавая свою валютную экспортную выручку, решили снизить долговую нагрузку, добавляет глава Центра макроэкономических исследований Сбера Александр Исаков.

Поддержку рублю оказывает широкий дифференциал ставок и позитивная ситуация с валютной ликвидностью добавляет стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров

Но в июне против рубля начнут играть новые факторы. Среди них рост покупок валюты со стороны Минфина, отмечает Станислав Мурашов. Кроме того, Никита Еуров ожидает увеличения спроса на валюту у населения в связи с сезоном летних отпусков и поездок на отдых за рубеж, а также погашения нескольких выпусков валютных облигаций. Фактор повышения спроса на валюту со стороны туристов несущественным считает главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский. Дополнительное давление на рубль может оказать снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель в будущем, предполагает Мурашов.

Май, вероятно, последний месяц сверхкрепкого рубля считает главный экономист банка "Синара" Сергей Коныгин

На ближайшие месяцы он прогнозирует курс доллара на уровне 80-85 рублей. Такую же динамику курс от 80 сейчас до 85 рублей за доллар к концу года ожидает Исаков. На относительно крепкий курс рубля делает ставку Еуров, "пока денежно-кредитная политика остается умеренно жесткой, ограничивая спрос на инвестиционный импорт". Тенденция укрепления рубля продержится минимум до конца лета, рассчитывает Дробышевский. Он отмечает высокую вероятность возобновления горячей фазы американо-иранского конфликта, которая еще выше поднимет нефтяные котировки.

Мы останемся в парадигме "крепкий курс надолго" полагает Латыпов из ВТБ

Кроме сдержанной кредитно-денежной политики на это влияет более высокая "цена отсечения" по сравнению с 2022 годом и снижение доли импорта в ВВП. На постепенное ослабление рубля ставит главный экономист "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. Но это произойдет только при снижение нефтяных цен. К концу года он ждет курс доллара на уровне 85 рублей. И большинство экспертов склоняются именно к этой цифре.

Ранее стабильный рубль спрогнозировал председатель правления ВТБ Андрей Костин. С ним не согласился глава Сбера Герман Греф. По его оценке, доллар будет стоить к концу года 95 рублей. Чтобы проверить эти прогнозы на практике, придется подождать семь месяцев.