Аналитик: рубль может рухнуть до 90 за доллар при одном условии Селезнев: доллар вырастет до 90 рублей в случае дисбаланса на валютном рынке

Москва11 мая Вести.Курс американской валюты способен подняться до отметки в 90 рублей, если в стране произойдет сбой в равновесии между спросом и предложением на иностранную валюту. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" дал специалист по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Как пояснил Селезнев, разворот рубля в сторону снижения может произойти в любое время, причем его масштаб окажется тем существеннее, чем дольше национальная валюта будет находиться в состоянии перекупленности. По словам эксперта, с поправкой на инфляцию, накопившуюся с 2021 года, доллар по справедливой оценке уже должен был бы достигать порядка 110 рублей, однако подобной картины пока не наблюдается.

Так что уровень 80 рублей и даже 90 рублей может быть взят буквально за пару недель — но только если баланс спроса и предложения на валюту будет нарушен пояснил Селезнев

При этом он усомнился, что подобное произойдет именно в мае, назвав этот месяц нехарактерным для рубля. Селезнев уточнил, что в разные годы в мае доллар с одинаковой регулярностью как укреплялся, так и слабел, поэтому, по его мнению, нет оснований ожидать, что нынешний сезон станет каким-то исключительным — особо удачным или, напротив, провальным

Аналитик обратил внимание, что потребность в импортной продукции по-прежнему находится на низком уровне, в том числе из-за слабой деловой активности и рецессионных явлений в гражданских отраслях. По мнению финансиста, в ближайшие недели данная тенденция едва ли изменится.

Помимо этого, как отметил собеседник издания, ключевая ставка продолжает оказывать поддержку национальной валюте. Банк России очень осторожно подходит к удешевлению кредитования, стремясь избежать роста инфляционных ожиданий. В этих условиях ключевыми факторами, определяющими динамику рубля, остаются бюджетная политика и геополитическая обстановка — в частности, нефтяные котировки, а также атаки на танкеры и портовые объекты.

По прогнозу эксперта, Минфин и крупные экспортеры продолжат переводить в рубли максимально возможные объемы валютной выручки, что, как ни парадоксально, окажет поддержку российской валюте — даже несмотря на серьезный бюджетный дефицит. Сценарий крепкого рубля, по оценке Селезнева, с высокой долей вероятности сохранится и в мае.

Курс доллара США на 11 мая по данным Центробанка РФ составляет 74,3 рубля за единицу американской валюты. Ранее ослабление рубля до 80-90 рублей за доллар спрогнозировали в Сбербанке.