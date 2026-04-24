Москва24 апр Вести.Сценарий, в котором доллар будет стоить от 90 до 95 рублей, маловероятен, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин отметил, что рубль уже сейчас стоит на 15–20% дороже, чем было заложено в российский бюджет, дальнейшее же его укрепление должно сдержать возобновление покупок валюты Минфином РФ.

В курс 90–95 рублей за доллар уже мало кто верит заявил Шохин в эфире радио Business FM

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает существенного ослабления курса рубля, хотя подобный сценарий и был бы выгоден российской экономике.

Особенно недовольны текущей стоимостью отечественной валюты экспортеры, но повлиять на Банк России и правительство они не могут, добавил он.