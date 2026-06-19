Шохин заявил, что большинство компаний волнуется из-за курса рубля Шохин: бизнес в последнее время волнует курс рубля

Москва19 июн Вести.Большинство компаний в России волнует именно курс рубля. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин в беседе с ИС "Вести".

Он отметил, что многие экспортеры рассчитывали на курс примерно в 90-95 рублей за доллар.

Наши опросы и замеры показывают, что многих, да большинство компаний не в меньшей, если не в большей степени, в последнее время волнует именно курс рубля. сказал Шохин

По его словам, теперь банки и бизнес надеются на "коридор" в 80-85 рублей.

Ранее глава РСПП заявил, что снижение ключевой ставки только на 0,25% – разочаровывающий результат.