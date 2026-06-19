Москва19 июнВести.Большинство компаний в России волнует именно курс рубля. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин в беседе с ИС "Вести".
Он отметил, что многие экспортеры рассчитывали на курс примерно в 90-95 рублей за доллар.
Наши опросы и замеры показывают, что многих, да большинство компаний не в меньшей, если не в большей степени, в последнее время волнует именно курс рубля.сказал Шохин
По его словам, теперь банки и бизнес надеются на "коридор" в 80-85 рублей.
Ранее глава РСПП заявил, что снижение ключевой ставки только на 0,25% – разочаровывающий результат.