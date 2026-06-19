Шохин заявил о будущем российского бизнеса в условиях преодоления кризисов Шохин: бизнес все равно станет сильнее от трудностей

Москва19 июн Вести.Российский бизнес, несмотря на все имеющиеся в настоящем трудности и кризисы, станет сильнее. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что предпринимательство в РФ за последние 35 лет успешно адаптировалось и развивалось в сложных условиях.

Мы становимся все сильнее и сильнее. В этом я не сомневаюсь, что мы выживем, и были времена и хуже, это понятно добавил Шохин

Ранее глава РСПП сообщил, что курс в 80-85 рублей за доллар был бы позитивно воспринят бизнесом.