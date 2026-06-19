Шохин рассказал, как экономический рост России влияет на компании и инвестиции Шохин: текущий рост экономики РФ не дает компаниям и инвесторам устойчивости

Москва19 июн Вести.Текущий уровень экономического роста в России делает положение российских компаний и инвесторов неустойчивым, заявил ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что в мае увеличилось число неплатежей, а также были отмечены разрушение цепочек поставок и другие риски, связанные с охлаждением экономики.

Самое главное – [сейчас у нас] не тот рост, который многим компаниям и организациям позволяет обеспечивать устойчивость своей хозяйственной текущей деятельности, не говоря уже об инвестициях подытожил Шохин

Ранее Шохин заявил, что российские предприниматели позитивно восприняли бы курс в 80-85 рублей за доллар.