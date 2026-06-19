Москва19 июн Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с ИС "Вести" заявил, что рассчитывать инфляционные ожидания российского бизнеса можно с помощью статистически наблюдаемой инфляции.

Он отметил, что Банк России считает уровень инфляции выше 4-5% негативным для российского бизнеса.

В свое время я предлагал председателю ЦБ [РФ Эльвире Набиуллиной] использовать простую формулу. Берем статистически наблюдаемую инфляцию, умножаем ее на два и, отталкиваясь от нее, ключевую ставку устанавливаем. Я тоже так делаю для себя сказал Шохин

Ранее Шохин высказал мнение, что текущий курс российской валюты невозможно назвать рыночным из-за ограничений и деформированности сектора рубля. Дополнительно осложняет ситуацию, добавил он, отсутствие определенности с курсом рубля для компаний, ориентированных на внешний рынок.