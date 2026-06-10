Шохин: бизнес рассчитывает на снижение ключевой ставки ниже 10% к концу года

Шохин рассказал, когда бизнес ждет ключевую ставку ниже 10% Шохин: бизнес рассчитывает на снижение ключевой ставки ниже 10% к концу года

Москва10 июн Вести.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина озвучил ожидания делового сообщества относительно динамики ключевой ставки. Предприниматели надеются на ускорение ее снижения и выход на уровень 10% до конца 2026 года.

Шохин подчеркнул, что бизнес с оптимизмом смотрит на траекторию денежно-кредитной политики.

Что касается ключевой ставки, то мы очень надеемся, что к концу года удастся выйти на однозначную величину этого показателя, то есть ниже 10% заявил глава РСПП

По его словам, именно такой уровень ставки позволил бы предпринимателям более уверенно планировать инвестиции и развитие производства.

Ранее Шохин отметил, что наиболее благоприятной для бизнеса была бы ставка в 5-6%.