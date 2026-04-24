Москва24 апр Вести.Снижение ключевой ставки к концу года до уровня в 10% и, может быть, до однозначного показателя пробудило бы у бизнеса аппетит к инвестиционной деятельности, считает глава РСПП Александр Шохин.

Так он прокомментировал принятое в пятницу решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., с 15% до 14,5%.

Когда я призывал на 1 процентный пункт снижать ставку, я имел в виду, что к концу года можно выйти на 10%, а может быть, даже уйти на однозначную цифру. Именно эти показатели с точки зрения бизнеса, и не только крупного, но и среднего, и малого, делают чувствительным вот этот уровень к формированию того, что иногда называют инвестиционным аппетитом, аппетитом к инвестициям сказал Шахин, слова которого приводит "Интерфакс"

По его оценке, сегодня многие инвестиционные проект заморожены, "находятся в режиме ожидания". Глава РСПП призвал Банк России быть внимательным к тому, как, с одной стороны, не допустить падение производства "ниже уровня охлажденной экономики", с другой, "не раскручивать маховик инфляции".