Москва22 июл Вести.Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств" из-за накопительного эффекта негативных факторов, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В РСПП и других деловых объединениях фиксируют сжатие спроса на фоне сохранения значительных платежей компаний по кредитам, отметил Шохин в интервью ТАСС.

Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств" из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике сказал глава РСПП

В особенно уязвимом положении, по его словам, находятся импортозамещающие проекты, которые сегодня сталкиваются не столько с проблемами финансирования и запуска, сколько с отсутствием заказов на готовую продукцию.

Иностранные конкуренты, обладая субсидиями и доступом к дешевым деньгам, активно демпингуют на российском рынке и не пускают российские компании на внешние рынки. Потеря сбыта влечет отсутствие окупаемости, а потеря импортозамещающих проектов создает риски не только для текущей ситуации, но и для достижения технологического суверенитета в среднесрочной перспективе, пояснил Шохин.

При этом следует "четко разделять" вынужденные и стратегические инвестиции.

Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не с оживлением экономики пояснил Александр Шохин

Он подчеркнул, что компании берут кредиты на латание дыр, а не на развитие.

24 июля в Центробанке состоится заседание по ключевой ставке. На предыдущем заседании 19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.