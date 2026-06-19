Москва19 июнВести.Дефицит бюджета невозможно компенсировать за счет повышения налогов. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Шохин отметил, что существующая налоговая нагрузка уже крайне высока. Он обратил внимание, что даже президент РФ Владимир Путин был вынужден принять решение о снижении порога по обложению НДС для малого бизнеса.
Проблема с бюджетом, дефицитом бюджета, она будет сохраняться, если не возрастать. И решить ее повышением налогов невозможно, потому что уже налоговое бремя и так великосказал он
Банк России 19 июня снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но только на 0,25 процентного пункта – до 14,25% годовых. Шохин подчеркивал, что разочарован таким незначительным понижением ставки.