Москва19 июн Вести.Дефицит бюджета невозможно компенсировать за счет повышения налогов. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин отметил, что существующая налоговая нагрузка уже крайне высока. Он обратил внимание, что даже президент РФ Владимир Путин был вынужден принять решение о снижении порога по обложению НДС для малого бизнеса.

Проблема с бюджетом, дефицитом бюджета, она будет сохраняться, если не возрастать. И решить ее повышением налогов невозможно, потому что уже налоговое бремя и так велико сказал он

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но только на 0,25 процентного пункта – до 14,25% годовых. Шохин подчеркивал, что разочарован таким незначительным понижением ставки.