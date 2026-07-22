Москва22 июл Вести.Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин агентству ТАСС.

При этом он отметил, что и ценовой шок был серьезным. Вместе с возможным ростом дефицита федерального бюджета это может стать для Банка России (ЦБ РФ) аргументом в пользу сохранения ключевой ставки на заседании 24 июля.

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться сказал Шохин

По его словам, в РСПП понимают возможные доводы ЦБ, если совет директоров решит не снижать ставку. Он отметил, что для полной нормализации потребуется время.

Глава РСПП также указал, что снижению ставки могут мешать и другие факторы, включая рост бюджетных расходов.

Шохин пояснил, что, по данным "Электронного бюджета", расходы федерального бюджета и дефицит в 2026 году будут расти. По его оценке, такие факторы способны сдерживать дальнейшее снижение ставки.

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.