Центробанк: НПЗ в Сибири отложили плановый ремонт на осень и полностью загружены

Сибирские НПЗ перенесли плановые ремонты на осень и работают при полной загрузке Центробанк: НПЗ в Сибири отложили плановый ремонт на осень и полностью загружены

Москва20 июл Вести.Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) перенесены на осень, чтобы увеличить поставки топлива на российский рынок, сообщается в докладе Центробанка о ситуации в региональной экономике.

Ранее вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в России, отметив, что очереди на заправочных станциях связаны с выходом из строя НПЗ из-за "прилетов" украинских беспилотников.

Как отмечает Центробанк, сибирские НПЗ вертикально-интегрированных холдингов в мае работали при полной загрузке и перерабатывали рекордный объем сырья, независимые НПЗ тоже улучшили производственные показатели.

Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на более поздний период – осень 2026 г., чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке говорится в сообщении

Чтобы удовлетворить спрос, в ряде регионов Центральной России были ограничены продажи бензина и дизельного топлива, введен ряд стабилизирующих мер, снижен норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15 до 10%, планируется расширить импорт нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля подписал закон о мерах поддержки рынка топлива и нефтепереработки.