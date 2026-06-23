Новак: плановые ремонты на российских НПЗ перенесены на более поздние сроки

Новак заявил о переносе плановых ремонтов на ряде российских НПЗ Новак: плановые ремонты на российских НПЗ перенесены на более поздние сроки

Москва23 июн Вести.Плановые ремонты на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов перенесены на более поздние сроки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, загрузка всех НПЗ сейчас максимально увеличена.

Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки сказал вице-премьер

Новак подчеркнул, что ситуация с поставками топлива находится под контролем, однако остается непростой. Российское правительство, по его словам, принимает все необходимые меры, чтобы потребители в регионах были обеспечены топливом в полном объеме.