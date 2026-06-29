НПЗ работают на максимальной загрузке, российский рынок насыщается топливом НПЗ в РФ работают на максимальной загрузке, рынок насыщается топливом

Москва29 июн Вести.Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке, российский рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Как отмечается, главной темой встречи стал вопрос обеспечения региона необходимым количеством топлива. Сообщение правительства приводит ТАСС.

Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект говорится в сообщении

Ранее стало известно, что главы российских регионов доложили Новаку об уровне запасов топлива, а также предоставили предложения по дополнительным мерам поддержки внутреннего рынка.

Как сообщалось, вице-премьер в свою очередь указал на важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов.