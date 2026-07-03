Москва3 июл Вести.Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Основное внимание на совещании было уделено ситуациям в Иркутской области и Забайкальском крае, где, по данным правительства, сохраняется напряженная обстановка с обеспечением топливом.

Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках говорится в сообщении

Также в ходе совещания главы регионов доложили о текущих запасах нефтепродуктов, объемах поставок и мерах, принимаемых для стабилизации ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал обращение главы Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетных поставках топлива для жителей региона.