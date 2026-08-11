Новак рассказал о новых мерах по снабжению внутреннего рынка топливом Новак: топливо класса "Евро-4" даст рынку дополнительные объемы

Москва11 авг Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте правительства.

Вице-премьер высказался о мерах, которые позволят покрыть возможный дефицит топлива в отдельных регионах страны.

Правительством в течение недели последней были приняты дополнительные решения по обеспечению внутреннего рынка. Было принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4". Это дополнительные объемы, которые могут быть, и покрывать возможный дефицит, складывающийся в отдельных регионах, в целом по балансу сказал он в эфире телеканала РБК

Ранее в интервью информационной службе "Вести" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал, что стабилизация ситуации на топливном рынке достигается за счет комплекса мер – максимизации производства, использования альтернативных каналов поставок и логистики.