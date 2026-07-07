Новак поручил принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива в РФ Новак поручил принимать меры для недопущения сбоев в поставках топлива в России

Москва7 июл Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Об этом сказано в сообщении российского правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под руководством Новака​​​.

Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива говорится в сообщении

В ходе совещания Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива – для непроизводителей. Кроме того, были приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива.

Ранее Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса в российских регионах.