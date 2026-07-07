Новак оценил ситуацию на рынке топлива в России как напряженную Новак: ситуация на рынке топлива остается напряженной

Москва7 июл Вести.Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной сказал он

Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, добавил вице-премьер.

Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов сообщил Новак

Уточняется, что особое внимание на совещании планируется уделить топливообеспечению Забайкальского края, Иркутской области и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

Ранее Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса в российских регионах.

В РФ этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива – для непроизводителей. Кроме того, были приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива.

Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центрального банка РФ по ключевой ставке.