Новак заявил о готовности властей к дополнительным мерам на рынке топлива Новак: власти РФ готовы принять новые меры для стабилизации топливного рынка

Москва26 мая Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности российского кабмина к выработке дополнительных мер для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минфина, ФАС и отраслевых компаний.

Надежное и бесперебойное обеспечение российских потребителей топливом остается приоритетной задачей властей, отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что ситуацию нужно постоянно мониторить и координировать работу федеральных властей и нефтекомпаний.

Необходимо… при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования заявил Новак, его слова приводятся на сайте кабмина

Ранее вице-премьер Новак отмечал, что Минэнерго РФ работает над заключением соглашений с нефтяными компаниями по поставкам топлива на внутренний рынок России.