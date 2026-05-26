Москва26 маяВести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности российского кабмина к выработке дополнительных мер для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минфина, ФАС и отраслевых компаний.
Надежное и бесперебойное обеспечение российских потребителей топливом остается приоритетной задачей властей, отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что ситуацию нужно постоянно мониторить и координировать работу федеральных властей и нефтекомпаний.
Необходимо… при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагированиязаявил Новак, его слова приводятся на сайте кабмина
Ранее вице-премьер Новак отмечал, что Минэнерго РФ работает над заключением соглашений с нефтяными компаниями по поставкам топлива на внутренний рынок России.