Новак сообщил, что рынок нефти в мире не сбалансирован

Москва5 апр Вести.Рынок нефти не сбалансирован, что сильно влияет на мировой спрос. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он обратил внимание, что на мировых энергетических рынках наблюдается серьезный кризис.

Сегодня рынок, понятно, не сбалансирован. Это очень сильно в том числе и влияет на спрос глобальный, не только на энергетические рынки, но и на экономику, и на конечные предложения сказал Новак

По его словам, происходит большой разрыв между ценами на нефть и ценами на нефтепродукты.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость нефти может вырасти до 150 долларов. Не исключено, что это случится уже в ближайшие две недели, считает он.

Как отмечал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов, рост цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта не полностью отражает ситуацию на рынке энергоресурсов, более показательным является график перевозок.