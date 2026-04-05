Новак: в ОПЕК+ выступают за прекращение атак на энергоинфраструктуру

Москва5 апр Вести.Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ заявил о необходимости прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он обратил внимание, что комитет также выражает позицию по скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Комитет выразил свою позицию по этому вопросу, о необходимости скорейшей стабилизации и недопущения атак на энергоинфраструктуру, поскольку и затраты большие на восстановление до полной мощности, и достаточно это занимает времени для того, чтобы обеспечить рынок предложением отметил Новак

Также журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой Новак заявил: рынок нефти не сбалансирован, что сильно влияет на мировой спрос. Он обратил внимание, что на мировых энергетических рынках наблюдается серьезный кризис.