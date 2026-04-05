Москва5 апр Вести.Комитет ОПЕК+ выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру в ряде регионов мира. Участники соглашения подчеркнули, что восстановление поврежденных энергообъектов занимает длительное время и может негативно сказаться на стабильности мировых энергетических рынков.

В заявлении, распространенном по итогам заседания, отмечается, что подобные инциденты создают риски для бесперебойного функционирования энергетических систем и поставок энергоресурсов. Члены ОПЕК+ призвали к скорейшему прекращению насилия и обеспечению безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, что является залогом стабильности глобального энергетического баланса.